В США неожиданно вступились за российскую нефть

Reuters: в США призвали осторожно подходить к установлению низких цен на российскую нефть

Чиновники из Белого дома неожиданно вступились за российскую нефть перед европейскими коллегами. Они призывают с осторожностью подходить к установлению низких цен на нее в рамках ценового потолка, не основываясь лишь на данных о том, что некоторые партии Urals продаются очень дешево, пишет Reuters.

На прошлой неделе аналитики Argus Media и S&P Platt's заявили, что российская нефть на экспортных терминалах в портах Балтийского и Черного морей в среднем стоит 52 доллара за баррель. Однако чиновник из США подчеркнул, что эта цифра не отражает всей ситуации с ценами на «непрозрачном» нефтяном рынке, а также не включает стоимость транспортировки российского нефти и другие расходы.

По его словам, скидка на нефть марки Urals к эталонному сорту североморской Brent в последнее время составляла 23 доллара за баррель. А с учетом того, что стоимость Brent сейчас колеблется возле 85 долларов за баррель, то реальная цена Urals составляет порядка 62 долларов. Это намного ближе к тому ценовому потолку в 65-70 долларов за баррель, который предлагал установить Евросоюз, чем оценка, озвученная ранее Argus Media и S&P Platt's.

Как указывает Reuters, комментарии со стороны чиновника американской администрации сигнализируют о растущей обеспокоенности со стороны США ходом обсуждения в Евросоюзе ценового потолка на нефть из России. По словам собеседника агентства, предельная цена в размере 65 долларов за баррель и так станет «значительной» для российского экспорта, учитывая, что с марта средняя стоимость Urals составляла 78 долларов за баррель.

Евросоюз пока не может договориться о предельной цене на российскую нефть, так как страны Балтии и Польша требуют установления значительно более низкого потолка в размере 30 долларов за баррель. По их мнению, это укладывается в себестоимость добычи нефти в России и позволит более радикально ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов после начала военного конфликта на Украине.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что установление потолка цен на нефть неприемлемо вне зависимости от его уровня, и Москва занимает жесткую позицию по этому вопросу. Он заверил, что страна не будет поставлять нефть тем государствам, которые поддержали ограничения.