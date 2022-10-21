Reuters: России хватит танкеров для обхода потолка цен на нефть от G7

Потолок цен на российскую нефть от G7 оказался почти бесполезным, так как Россия сможет обойти этот механизм с помощью своих или азиатских танкеров и страховых услуг, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ограничения цен на экспортируемую российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря и подразумевают запрет на ее транспортировку по морю третьим странам, в случае, если стоимость нефти на борту выше предела. Однако, 80-90 процентов российской нефти смогут идти в обход этого механизма и опасения по этому поводу «небезосновательны», заявил Reuters представитель Минфина США.

Участники рынка указывают, что существует большой «теневой флот», которого может хватить России, чтобы обойти запреты. Страна сможет использовать собственные суда и страховку, а также китайские и индийские танкеры, которые не находятся в юрисдикции стран G7 или ЕС.

В результате, по оценкам экспертов, снизить нефтяной экспорт из России удастся лишь на 600 тысяч — 2 миллиона баррелей в сутки, при том, что в сентябре страна экспортировала порядка семи миллионов баррелей в сутки. Это также приведет к сокращению предложения нефти в мире на один-два процента, что станет причиной нового витка роста цен на «черное золото» и инфляции в преддверии мировой рецессии, отмечает Reuters. Бывший главный экономист Госдепартамента США Дэниел Ан указал, что G7 «переоценили свой контроль над мировой торговлей нефтью».

19 октября стало известно, что один из крупнейших импортеров российской нефти — Индия — все-таки подумает над присоединением к предложению западных стран о потолке цен на нее. Ранее США несколько раз пытались убедить Индию поучаствовать в механизме, но страна также не торопилась давать согласие.