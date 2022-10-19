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14:24, 19 октября 2022Экономика

Крупный импортер российской нефти подумает над присоединением к потолку цен

Индия пообещала подумать над предложением о потолке цен на нефть из России

Фото: AP

Один из крупнейших импортеров российской нефти — Индия — подумает над присоединением к предложению западных стран о потолке цен на нее. Об этом журналистам Reuters сообщил индийский министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

«Мы рассмотрим это», — пообещал Пури.

Весной 2022 года страна решила воспользоваться высоким дисконтом на российскую нефть, рекордно нарастив закупки. Скидка для импортеров была установлена после ввода войск на Украину и последующего отказа США и Европы от части поставок.

Тем не менее в сентябре Индия снизила закупки по сравнению с рекордным уровнем импорта в июне. В этом месяце страна приняла около двух миллионов тонн топлива из России по сравнению с 3,55 миллиона тонн в августе. В конце сентябре местная газета The Times of India со ссылкой на источники в отрасли сообщала, что НПЗ страны могут вовсе отказаться от закупок российской нефти из-за удорожания фрахта.

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Страны G7 договорились установить потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты в сентябре. Стоимость нефти ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Мера направлена на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов и сокращение финансирования военных действий на Украине. Позже к этому решению присоединился и ЕС. Министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что предельная цена должна составлять около 60 долларов за баррель.

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Софья Ермакова
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