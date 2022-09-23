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Индия собралась отказаться от закупок российской нефти

The Times of India: Индия может отказаться от закупок российской нефти до конца сентября
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) собрались отказаться от закупок российской нефти из-за удорожания фрахта и переключиться на импорт из Африки и Ближнего Востока, пишет газета The Times of India со ссылкой на источники в отрасли.

«С учетом фрахта стоимость доставки ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) — прим. "Ленты.ру") оказывается на 5-7 долларов дороже по сравнению с аналогичными сортами из других стран, таких как Murban из ОАЭ», — заявил источник в индийской нефтяной отрасли, добавив, что раньше российская нефть была дешевле.

Индия снизила закупки российской нефти по сравнению с рекордным уровнем импорта в июне. В сентябре страна приняла около двух миллионов тонн топлива из России по сравнению с 3,55 миллиона тонн в августе, ссылается газета на данные Refinitiv. При этом поставки африканской нефти увеличились с 1,16 миллиона тонн в августе до 2,35 миллиона тонн в сентябре.

Кроме того, ближневосточные производители снизили цены на нефть с поставкой в октябре, что дополнительно снизило привлекательность российской нефти, сообщил аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак. Следует также учесть, что доставка нефти из России в Индию занимает около месяца, а партии с Ближнего Востока прибывают уже через неделю, добавил он.

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13 сентября 2022

Практически все российские партии ESPO сейчас отправляются в Китай, свидетельствуют данные отслеживания судов от компании Kpler. Российский экспорт этой марки нефти в сентябре снизился до 720 тысяч баррелей в сутки против 800 тысяч баррелей в сутки в июле и августе.

Потерю Россией статуса главного экспортера нефти в Индию подтверждают и данные Reuters. В августе по объему поставок нефти страну обогнала Саудовская Аравия. По сравнению с июлем экспорт сырья из России упал на 2,4 процента, до 855,9 тысячи баррелей в сутки, в то время как поставки из Саудовской Аравии, наоборот, увеличились: рост составил 4,8 процента, до 863,9 тысячи баррелей в сутки. 

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Софья Ермакова
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