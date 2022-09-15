Россию обогнали по поставкам нефти в Индию

Саудовская Аравия обогнала Россию по объему поставок нефти в Индию в августе

В августе на рынке нефти, поставляемой в Индию, сменились лидеры. Об этом сообщает Reuters.

По сравнению с июлем экспорт сырья из России упал на 2,4 процента, до 855,9 тысячи баррелей в сутки, в то время как поставки из Саудовской Аравии, наоборот, увеличились: рост составил 4,8 процента, до 863,9 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, в прошлом месяце по объему поставок нефти в Индию Саудовская Аравия обогнала Россию. Главным экспортером сырья в страну по-прежнему остается Ирак.

При этом общий импорт сырой нефти в Индию в августе снизился до пятимесячного минимума в 4,45 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель на 4,1 процента меньше, чем в июле. Спад связан с ремонтом на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Индия стала во вторым после Китая импортером российской нефти с начала спецоперации на Украине. С того момента многие страны отказались от поставок из России, поэтому страна решила продавать сырье с дисконтом. Поставки в Индию достигли пика в июне, после чего, когда Москва сократила скидки, объемы импорта стали сокращаться.

На экспорте нефти в августе Россия заработала 17,7 миллиарда долларов, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Объем доходов стал минимальным с марта этого года. В МЭА отмечают, что причиной падения доходов РФ стало падение мировых цен на нефть.

