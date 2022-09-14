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Доходы России от экспорта нефти упали до минимума с марта

МЭА: доходы России от экспорта нефти сократились до $17,7 млрд

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В августе Россия заработала на экспорте нефти 17,7 миллиарда долларов, свидетельствует отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Объем доходов, как отмечает Bloomberg, стал минимальным с марта. При этом непосредственно объемы экспорта выросли на 220 тысяч баррелей, до 7,6 миллиона баррелей в сутки. Несмотря на рост объемов экспорта нефти в августе, они все еще на 390 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала специальной военной операции на Украине.

В МЭА отмечают, что причиной падения доходов РФ стало падение мировых цен на нефть, и предупреждают, что в будущем российский нефтяной экспорт будет оставаться под давлением. После вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть стране придется найти новые рынки сбыта почти на 2,4 миллиона баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. На данный момент России удалось перенаправить часть нефтяных поставок в Китай, Индию и Турцию, указывают эксперты агентства.

Brent от TradingView

30 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о падении добычи нефти по итогам месяца на 2 процента по отношению к июлю. Одной из главных причин называли ремонт на шельфовом месторождении «Приразломное», принадлежащем «Газпром нефти», и снижение экспорта в Европу.

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Платон Щукин
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