Россия стала добывать меньше нефти

«Ъ»: в России в августе снизилась добыча нефти

Россия в августе стала добывать меньше нефти, пишет «Коммерсантъ». Объем добычи по итогам месяца может снизиться примерно на два процента по сравнению с июлем.

Одной из главных причин издание называет ремонт на шельфовом Приразломном месторождении, принадлежащем «Газпром нефти». Кроме того, «Газпром» в августе активно снижал производство газового конденсата на фоне сокращения добычи газа и его экспорта в Европу.

В последние месяцы российские нефтяники испытывают проблемы со сбытом своей продукции за рубежом из-за введенных в отношении России санкций. Они, помимо прочего, предусматривают запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов. К таким мерам прибегли США и Евросоюз (последний — с исключениями для трубопроводной нефти).

Из-за этого многие трейдеры отказываются покупать российскую нефть, и добытчики вынуждены перенаправлять поставки в страны Азии и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Однако российские нефтяные компании также снижают загрузку собственных и независимых НПЗ, несмотря на экономическую целесообразность переработки из-за повышенных налоговых вычетов в рамках демпферного механизма на фоне высоких мировых цен на нефть. Участники рынка связывают такое положение вещей с плановыми ремонтами многих НПЗ.

