Минфин США назвал приемлемую цену на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен призвала покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель

Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Слова политика приводит ТАСС.

Она считает, что следует остановиться на отметке в районе «шестидесяти с чем-то» долларов за бочку. Министр напомнила, что некоторое время назад Россия была готова продавать нефть по этой цене, не теряя прибыли. При этом, уточнила она, предельная цена пока не определена, и Вашингтон работает со своими партнерами, «чтобы решить, какой ей следует быть».

Также Йеллен выразила мнение, что себестоимость добычи нефти в стране достаточно низкая. Запад же, утверждает министр, пытается сдержать рост цен на энергоносители и на продовольствие и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать возможности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине.

Есть потолок — нет нефти

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть, а также персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, которые связаны с проведением референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. Он указал, что Запад в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. В связи с этим глава государства призвал их одуматься, иначе мир может столкнуться с еще большим ростом цен на энергоносители.

Вице-премьер России Александр Новак также отметил, что страна не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Это означает, что мы просто в убыток работать не будем Александр Новак Вице-премьер России

Потолок отвязали от санкций

Несмотря на намерение установить предельную цену на российскую нефть, США не планируют вводить вторичные санкции в отношении тех, кто покупает российскую нефть по цене выше потолка, заявил 12 октября первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Он отметил, что Вашингтон лишь «работает над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут».

Данное заявление прозвучало после появившихся в третьих странах высказываний о недопустимости введения потолка цен. В частности, отказ поддержать ограничение выразила министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, отметив, что антироссийские действия Запада способны повлиять на весь мировой рынок и создать неопределенность не только для Индонезии, но и для всех других стран, «что не может не иметь неприятные последствия».

На негативный экономический аспект ценообразования также указал глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на форуме Energy Intelligenc в Лондоне. Он назвал потолок цен на топливо из Москвы плохой идеей, поскольку рынок «уже делает свою работу, и российская нефть уже доступна с большой скидкой».