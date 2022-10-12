США ответили на вопрос о санкциях за превышение потолка цен по российской нефти

Минфин США заявил, что санкций за превышение потолка цен по нефти из РФ не планируется

США не планируют вводить вторичные санкции в отношении тех, кто покупает российскую нефть по цене выше запланированного потолка, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его выступление на энергетической конференции в Колумбийском университете цитирует ТАСС.

«В конечном итоге мы работаем над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут», — уточнил он, отвечая на вопрос о возможности введения вторичных ограничений.

По уточнению Reuters, Адейемо добавил, что США не получали от ОПЕК+ информации о том, что потолок цен был причиной для сокращения добычи, которое альянс согласовал на прошлой неделе.

Договоренности о резком снижении добычи были достигнуты 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, реальное сокращение составит примерно 900 тысяч баррелей в день. В США решение оценили критически.