ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сокращение добычи нефти на 2 млн б/с с ноября

ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Подробности раскрыты в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, реальное сокращение составит примерно 900 тысяч баррелей в день. В сообщении ОПЕК+ также отмечается, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года.

Информацию о решении сократить производство нефти подтвердил вице-премьер России Александр Новак. Он указал, что мера необходима для стабилизации ситуации на мировом рынке перед сезонным снижением спроса.

Ранее Bloomberg писал, что некоторые члены организации уже добывают нефти гораздо меньше нормы и смогут уложиться в новый лимит без необходимости ограничения производства. Исходя из принятого решения, квота по суточной добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 миллиона баррелей, сообщает «Интерфакс».

5 октября стало известно, что накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ в США охарактеризовали как «тотальную катастрофу» и «вражеский акт».