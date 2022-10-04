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ОПЕК+ задумалась о резком сокращении добычи нефти

Bloomberg: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

ОПЕК+ может резко ограничить добычу нефти для стабилизации цен на мировом рынке. Источники Bloomberg в организации сообщают, что страны задумались о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки.

Члены организации также допускают уменьшение добычи в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, что может стать самым масштабным с начала пандемии коронавируса. Агентство отмечает, что некоторые члены организации уже добывают нефть гораздо меньше нормы и смогут уложиться в новый лимит без необходимости ограничения производства.

Мера направлена на сдерживание падения мировых цен на нефть на фоне роста курса доллара и опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса. В результате снижения объемов добычи себестоимость топлива немного упадет, но цены на нефть на мировом рынке вряд ли будут значительно снижаться, отметило агентство.

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Новости о возможном снижении добычи подогрели беспокойство по поводу недостатка нефти на рынках, а котировки стали расти. Так, в ходе торгов 4 октября цена на нефть эталонной марки Brent достигла 90 долларов за баррель впервые с 23 сентября. Стоимость российской нефти при этом продолжает снижаться: средняя цена на российский сорт нефти Urals в сентябре текущего года оказалась на уровне 68,25 доллара за баррель. В месячном выражении нефть подешевела на 8,7 процента.

Потенциальное сокращение добычи на два миллиона баррелей в сутки значительно отличается от предыдущих прогнозов, которые озвучивали делегаты организации агентству Bloomberg. Страны обсудят варианты и примут решение на заседании 5 октября.

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Мария Грушко
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