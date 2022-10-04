Цены на нефть пошли вверх

ICE: цена нефти Brent превысила 90 долларов перед заседанием ОПЕК+

Во время торгов во вторник, 4 октября, цена нефти эталонной марки Brent пошла вверх и достигла 90 долларов за баррель впервые с 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре растет на 1,3 процента, до 84,73 доллара за баррель. Повышение продолжается перед заседанием ОПЕК+. Встреча пройдет 5 октября, и на ней будет принято решение о добыче. Ранее появилась информация, что альянс может решить сократить добычу на один миллион баррелей или более.

Стоимость российской нефти при этом продолжает снижаться: средняя цена на российский сорт нефти Urals в сентябре текущего года сложилась на уровне 68,25 доллара за баррель. В месячном выражении нефть подешевела на 8,7 процента. При этом по сравнению с августом падение стоимости Urals ускорилось — в предыдущий период она подешевела только на 4,7 процента. Средняя цена на российскую нефть в первые девять месяцев года опустилась до 80,58 доллара за баррель.