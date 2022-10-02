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ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти

Bloomberg: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки
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Фото: Pixabay

ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки на заседании в Вене в среду, 5 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

До этого в организации заявили о решении провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате офлайн в Вене. Встречи пройдут в этом формате впервые с марта 2020-го, в разгар пандемии COVID-19.

По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращения добычи не будет принято раньше встречи министров.

В начале недели в ходе торгов 26 сентября стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже 84 долларов, что стало минимумом с начала года. Эксперты объясняют, что это происходит на фоне роста курса доллара и опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса.

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Марина Совина
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