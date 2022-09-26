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Цена нефти упала до минимума с начала года

Цена нефти Brent упала до минимума с начала года и опустилась ниже $84 за баррель
СюжетКурс доллара:

Фото: Shutterstock

В ходе торгов 26 сентября стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже 84 долларов, что стало минимумом с начала года. Цена декабрьских фьючерсов опустилась до 83,8 доллара за баррель, внутридневное падение составило 1,43 процента, свидетельствуют данные биржи ICE.

Нефть продолжает дешеветь после падения в цене на шесть процентов на прошлой неделе. Аналитики Bloomberg прогнозируют существенное снижение стоимости в этом квартале.

Эксперты объясняют, что это происходит на фоне роста курса доллара и опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса. Укрепление американской валюты произошло после того, как центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США, агрессивно повышают базовые процентные ставки для борьбы с инфляцией. Такие действия ухудшают перспективы спроса на энергоносители и другие товары, приобретаемые зарубежными покупателями в этой валюте.

На фоне падения цен на топливо Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники могут рассмотреть вопрос сокращения добычи нефти. Ранее в этом месяце Россия и другие члены ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки и вернуться, таким образом, к показателям августа.

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Мария Грушко
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