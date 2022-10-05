США попытались отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти

CNN: США пытаются отговорить страны ОПЕК+ от решения сократить добычу нефти

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить страны ОПЕК+ от сокращения добычи нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Об этом сообщает CNN.

По информации канала, последние несколько дней представители энергетической отрасли «вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти».

В ключевых сообщениях Белого дома, которые оказались в распоряжении CNN, угроза сокращения добычи нефти характеризуется как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт».

Ранее Financial Times сообщил, что Россия, Саудовская Аравия и другие производители примут о значительном сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК+ 5 октября. По информации источников, Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении добычи от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки, однако точный объем пока обговаривается. Аналитики прогнозируют, что такой шаг спровоцирует ответ со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.