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Россия и Саудовская Аравия резко сократят добычу нефти

FT: Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ значительно сократят добычу нефти
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Фото: Shutterstock

Россия, Саудовская Аравия и другие производители примут решение о значительном сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК+ 5 октября. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации источников, Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении добычи от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки, однако точный объем пока обговаривается. Аналитики прогнозируют, что такой шаг спровоцирует ответ со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.

Россию на встрече будет представлять вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак.

Ранее о планах ОПЕК+ сообщали источники Bloomberg. По данным агентства, члены организации допускали уменьшение добычи в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, что может стать самым масштабным с начала пандемии коронавируса. Мера направлена на сдерживание падения мировых цен на нефть на фоне роста курса доллара и опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса.

Потенциальное сокращение добычи на два миллиона баррелей в сутки значительно отличается от предыдущих прогнозов, которые озвучивали делегаты организации агентству Bloomberg. Страны обсудят варианты и примут решение на заседании 5 октября.

Марина Совина
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