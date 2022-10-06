США раскритиковали решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти

Администрация США назвала решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти необоснованным

Белый дом рассматривает альтернативные варианты в свете решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация США считает, решение стран-участниц соглашения ОПЕК+ необоснованным и ненужным, Вашингтон рассматривает иные меры. Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил во время брифинга. Диз отметил, что он и его коллеги разочарованы решением ОПЕК.

По словам главы совета, серьезную проблему по-прежнему представляет нехватка предложения энергоносителей и нефти в мире. Диз считает, что нужно оценить, как изложенные планы на самом деле повлияют на добычу нефти.

«США стремятся к поддержанию достаточного уровня предложения энергоносителей, нефти и газа в мире, чтобы сохранять цены на стабильном и более низком уровне», — отметил он.

Ранее в США раскритиковали Байдена после решения ОПЕК сократить добычу нефти. Член Конгресса США и парламентский организатор в палате представителей Стивен Скэлиз выразил мнение, что президент «разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил ее в зависимость от ОПЕК».

5 октября государства-участники соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене договорились о значительном сокращении добычи нефти с ноября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.