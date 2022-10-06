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В США раскритиковали Байдена после решения ОПЕК сократить добычу нефти

Член Конгресса США Скэлиз раскритиковал Байдена после решения ОПЕК сократить добычу нефти
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum/ Globallookpress.com

Член Конгресса США и парламентский организатор в палате представителей Стивен Скэлиз в Twitter раскритиковал президента Джо Байдена и энергетическую политику американской администрации после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

«Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК», — заявил конгрессмен.

Скэлиз добавил, что президент США умолял организацию добывать больше нефти, а она приняла обратное решение. Политик заявил, что ОПЕК смеется над Соединенными Штатами, и назвал сложившуюся ситуацию полным провалом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что приняв решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, ОПЕК+ поддержала сторону России. Она сочла это ошибкой и добавила, что сокращение добычи создаст последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.

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Марина Совина
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