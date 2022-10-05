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В США назвали пророссийским решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ поддержала сторону России
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Приняв решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, ОПЕК+ поддержала сторону России. О пророссийском решении заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим», — рассказала представитель США. Она назвала это решение ошибкой и добавила, что сокращение добычи создаст последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.

Ранее стало известно, что Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. На какой период планируется сократить добычу, не уточняется.

5 октября стало известно, что накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ в США охарактеризовали как «тотальную катастрофу» и «вражеский акт».

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Виктория Кондратьева
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