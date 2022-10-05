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В ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки

Reuters: мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти на два млн б/с

Фото: Nick Oxford / Reuters

Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Мера направлена на сдерживание падения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса. На какой период планируется сократить добычу, не уточняется.

О том, что страны ОПЕК+ могут резко уменьшить добычу топлива, 4 октября заявило агентство Bloomberg. Члены организации также допускали снижение производства в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки — самое масштабное с начала пандемии коронавируса.

Новости о возможном сокращении добычи подогрели беспокойство по поводу недостатка нефти на рынках, а котировки стали расти. Так, в ходе торгов 4 октября цена на нефть эталонной марки Brent достигла 90 долларов за баррель впервые с 23 сентября. В ходе торгов 5 октября стоимость топлива в верхней точке достигала 92,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее стало известно, что накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ в США охарактеризовали как «тотальную катастрофу» и «вражеский акт».

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Мария Грушко
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