Потолок цен на российскую нефть назвали плохой идеей

Глава TotalEnergies Пуянне назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть из России. Об этом он высказался, выступая на форуме Energy Intelligenc в Лондоне, передает Bloomberg.

Пуянне назвал потолок цен на топливо из Москвы плохой идеей. По его мнению, рынок «уже делает свою работу, и российская нефть уже доступна с большой скидкой».

Ранее 5 октября стало известно, что постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть. Предполагается, что финальную версию документа одобрят в этот же день.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к сокращению ее добычи, однако это явление станет временным. Кроме того, среди дополнительных проблем могут появиться такие как увеличение затрат на доставку сырья и задержка в поставках.