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Потолок цен на российскую нефть назвали плохой идеей

Глава TotalEnergies Пуянне назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть из России. Об этом он высказался, выступая на форуме Energy Intelligenc в Лондоне, передает Bloomberg.

Пуянне назвал потолок цен на топливо из Москвы плохой идеей. По его мнению, рынок «уже делает свою работу, и российская нефть уже доступна с большой скидкой».

Ранее 5 октября стало известно, что постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть. Предполагается, что финальную версию документа одобрят в этот же день.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к сокращению ее добычи, однако это явление станет временным. Кроме того, среди дополнительных проблем могут появиться такие как увеличение затрат на доставку сырья и задержка в поставках.

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Марина Совина
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