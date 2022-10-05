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В России рассказали о проблемах из-за введения потолка цен на нефть

Вице-премьер Новак заявил о возможном сокращении добычи нефти в России из-за потолка цен
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к сокращению ее добычи, однако это явление будет временным. Таким образом инициативу стран G7 и Евросоюза прокомментировал вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

Общаясь с журналистами после встречи ОПЕК+ в Вене, он рассказал, что дополнительными проблемами могут стать увеличение затрат на доставку сырья и задержка в поставках.

При этом Новак подтвердил, что российские поставщики продолжат отправлять сырье только тем потребителям, что согласятся обеспечивать рыночное ценообразование. По его мнению, такие санкции вредны для энергетического рынка и в перспективе приведут к росту цен.

По итогам встречи ОПЕК+2 утвердил сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Комментируя это решение, Новак заметил, что оно необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса и ухудшением состояния мировой экономики.

Brent от TradingView

Российский вице-премьер напомнил, что бюджет сформирован при стоимости нефти в районе 70 долларов за баррель, таким образом, текущий уровень (более 90 долларов) представляется для страны комфортным.

Между тем Министерство финансов России ранее сообщило, что в сентябре средняя стоимость российского сорта нефти Urals опустилась до 68,25 доллара за баррель. После введения российских войск на территорию Украины нефтяные компании вынуждены предоставлять покупателям серьезные скидки.

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Платон Щукин
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