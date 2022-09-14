Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Озвучена позиция Индии по потолку цен на российскую нефть

Посол Алипов заявил, что Индия скептично относится к потолку цен на нефть из России

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Индии скептично относится к идее Запада установить потолок цен на импорт российской нефти. Позицию озвучил посол России в Нью-Дели Денис Алипов, передает РИА Новости.

По его словам, США «всеми силами пытаются втянуть» индийские власти в «свою авантюру», поскольку Индия — один из крупнейших потребителей нефти из России. «Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что с начала 2022 года доля российского нефтяного импорта в индийской экономике выросла с 1,5-2 процентов до 12-13 процентов. «По данным из разных источников, объем поставок к июлю вырос не менее чем в 7 раз. В августе они доходили до 1 миллиона баррелей в сутки», — заключил Алипов.

При этом 14 сентября из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) стало известно, что в августе Россия заработала на экспорте нефти 17,7 миллиарда долларов. Объем доходов, как отмечает Bloomberg, стал минимальным с марта. При этом непосредственно объемы экспорта выросли на 220 тысяч баррелей, до 7,6 миллиона баррелей в сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
Минобороны отчиталось о перехвате украинских снарядов HIMARS и «Ольха»
Власти нашли способ пополнять бюджет на 100 миллиардов рублей в год
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
В российском городе задержали маньяка спустя 12 лет розыска
Сестры начали продавать косметику и заработали миллионы рублей за четыре дня
Лукашенко пообещал не дать замерзнуть Европе
Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях
Озвучена позиция Индии по потолку цен на российскую нефть
Стала известна реакция сотрудников «Комсомольской правды» на смерть главреда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.