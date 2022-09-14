Озвучена позиция Индии по потолку цен на российскую нефть

Посол Алипов заявил, что Индия скептично относится к потолку цен на нефть из России

Правительство Индии скептично относится к идее Запада установить потолок цен на импорт российской нефти. Позицию озвучил посол России в Нью-Дели Денис Алипов, передает РИА Новости.

По его словам, США «всеми силами пытаются втянуть» индийские власти в «свою авантюру», поскольку Индия — один из крупнейших потребителей нефти из России. «Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что с начала 2022 года доля российского нефтяного импорта в индийской экономике выросла с 1,5-2 процентов до 12-13 процентов. «По данным из разных источников, объем поставок к июлю вырос не менее чем в 7 раз. В августе они доходили до 1 миллиона баррелей в сутки», — заключил Алипов.

При этом 14 сентября из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) стало известно, что в августе Россия заработала на экспорте нефти 17,7 миллиарда долларов. Объем доходов, как отмечает Bloomberg, стал минимальным с марта. При этом непосредственно объемы экспорта выросли на 220 тысяч баррелей, до 7,6 миллиона баррелей в сутки.