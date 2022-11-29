«Дром»: спрос на подержанные автомобили в России в ноябре снизился на 11%

Спрос на подержанные автомобили в России усилил падение в ноябре — показатель снизился на 11 процентов к предыдущему месяцу после 8-процентного спада в октябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты автомобильного портала «Дром». Оценки динамики цен на машины с пробегом сильно разнятся: некоторые эксперты отмечают их стабилизацию, другие фиксируют падение, а иногда и рост.

По данным «Дрома», интерес россиян к подержанным автомобилям падает с конца сентября, при этом предложение остается на одном уровне, а стоимость пока не снижается. Средняя стоимость машины с пробегом, по оценке экспертов компании, даже выросла на 2,6 процента к октябрю и составила, по данным на 27 ноября, 970 тысяч рублей.

«Автомобили старше 22 лет продаются в среднем за 242 тысячи рублей, в возрасте от 14 до 22 лет — за 422 тысячи рублей, от 9 до 13 лет — за 751 тысячу рублей, от 4 до 8 лет — за 1,4 миллиона рублей. Стать владельцем "трехлетки" можно в среднем за 2,7 миллиона рублей», — сообщили в компании.

Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков наблюдает «вымывание» с рынка более дешевых моделей. Из-за этого, по его мнению, создается впечатление общего роста цен, однако на деле по сравнению с сентябрем их уровень остался прежним. Предложение также не увеличилось — по-прежнему есть дефицит «свежих» авто возрастом до трех лет и стоимостью в миллион рублей. В то же время в «Автостате» подсчитали, что легковушки с пробегом подешевели в среднем на 2,5 процента к октябрю, до 1,2 миллиона рублей.

Глава автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль объясняет растущую нехватку ликвидных предложений на вторичном рынке нежеланием автовладельцем расставаться со своим авто в текущих условиях. В связи с этим, считает эксперт, стоит ожидать падения цен на подержанные машины к концу года.

При этом на вторичном рынке предложение в 2022 году гораздо разнообразнее, чем на первичном. В частности, из-за спада внутреннего производства Россия резко нарастила импорт подержанных авто из Японии — на эту страну пришлось более трех четвертей от всех ввозимых б/у автомобилей (76 процентов). В целом ввоз автомобилей в Россию через Дальний Восток вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом: за девять месяцев было ввезено более 120 тысяч машин.

