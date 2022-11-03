Reuters: Россия резко нарастила импорт подержанных авто из Японии из-за спада производства

Россия резко нарастила импорт подержанных авто из Японии из-за спада внутреннего производства — на эту страну пришлось более трех четвертей от всех ввозимых б/у автомобилей (76 процентов), пишет Reuters со ссылкой на данные российского «Автостата» и источники.

Продажи новых автомобилей в России резко упали ввиду санкций, ограничивающих доступ к запчастям, и ухода иностранных производителей. Именно эти факторы, наряду с укреплением рубля, спровоцировали спрос на подержанные автомобили из Азии, пишет издание.

По данным «Автостата», российский импорт новых автомобилей в августе был значительно ниже февральского уровня, но ввоз подержанных машин взлетел более чем вдвое — с 11055 до 23117 штук. Второе место после Японии по объему экспорта б/у авто в Россию с большим отрывом занимает Белоруссия с долей 5,3 процента. Что касается импорта новых машин, в августе почти 70 процентов из ввезенных в Россию 10257 новых авто были произведены в Китае.

Сотрудники таможни во Владивостоке рассказали Reuters, что с января по август частные покупатели ввезли через этот город более 100 тысяч автомобилей — за этот период показатель вырос на 50 процентов. При этом состав покупателей меняется — значительно нарастили покупки физлица. Теперь их доля в импорте новых автомобилей составляет 23 процента против 2 процентов в феврале, сообщает «Автостат».

На спад производства в российском автопроме еще в сентябре обратил внимание президент страны Владимир Путин. По его словам, что в первые четыре месяца 2022 года промпроизводство в стране выросло, однако в апреле был зафиксирован спад — в частности, в автопроме, но также и других отраслях. По данным Росстата, в апреле показатели выпуска легковых автомобилей на годовом уровне снизились на 85,4 процента — произведено всего около 20 тысяч машин.

