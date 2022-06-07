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Путин рассказал о рисках существенного спада производства в ряде отраслей

Президент России Путин рассказал о рисках спада производства в черной металлургии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ряд отраслей российский промышленности, в том числе черная металлургия, сталкивается с рисками серьезного спада производства в среднесрочной перспективе, сообщил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

С соответствующим тезисом президент выступил на совещании по экономическим вопросам, где предложил обсудить тенденции в различных секторах экономики и дополнительные меры поддержки.

Президент обратил внимание на то, что в первые четыре месяца промпроизводство в стране выросло, однако в апреле был зафиксирован спад — в частности, в автопроме, но также и других отраслях, уточняет ТАСС. По данным Росстата, в апреле показатели выпуска легковых автомобилей на годовом уровне снизились на 85,4 процента — произведено всего около 20 тысяч машин.

Глава государства заявил, что в будущем обязательно продолжит проводить отраслевые совещания, чтобы эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Также он обратил внимание на проблему роста цен: в годовом выражении к концу мая инфляция достигла 17,4 процента, однако затем «вообще остановилась» — относительно этого уровня.

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Платон Щукин
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