Путин заявил о нулевой инфляции в России

Президент Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль

Со второй половины мая рост цен в России остановился, инфляция в настоящее время на нуле, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал президент в ходе совещания по вопросам экономики.

Ранее российский лидер порассуждал о последствиях неверной политики западных стран для мировой экономики. По его мнению, ошибки Запада привели к усилению инфляции, росту бедности и дефициту продуктов.

3 июня аналитики Центробанка прокомментировали замедление инфляции в России и заявили, что считать этот процесс устойчивым пока преждевременно. Отмечалось, что низкий рост потребительских цен в мае в большой степени был вызван разовыми факторами, в первую очередь значительным укреплением рубля.