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11:41, 10 января 2023Экономика

Цены на автомобили в России остались на уровне прошлого года

«Ъ»: Российские дилеры не зафиксировали роста цен на машины с начала года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские дилеры не зафиксировали роста цен на автомобили с начала года, стоимость осталась на уровне прошлых значений. Как пишет газета «Коммерсантъ», ажиотажа среди покупателей при этом не наблюдается.

Несмотря на то что рекомендованные розничные цены на машины остались на прошлогоднем уровне, участники рынка все равно ждут роста стоимости автомобилей 2023 года выпуска на 3-7 процентов. Кроме того, китайские производители пока не представили обновленные прайс-листы: цены они регулируют за счет увеличения или снижения размера скидки.

Ранее стало известно, что в России обвалились продажи новых легковых автомобилей. Судя по статистике, по итогам декабря прошлого года россияне купили 56,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58 процентов ниже, чем в аналогичный месяц 2021 года. Среди моделей лидером в рейтинге стала Lada Granta, доля которой в общих продажах в декабре превысила 21 процент. Самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO.

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Платон Щукин
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