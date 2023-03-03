В России возобновили производство Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил выпуск обновленных автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти

С 3 марта на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти возобновлен выпуск машин Lada Vesta. Об этом компания сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Модель нового поколения называют «высоколокализованным автомобилем» — сейчас объем использования отечественных комплектующих и сырья при производстве достиг 85 процентов против 60-65 процентов у модели предыдущего поколения. В России производятся двигатель автомобиля, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера.

Автомобиль оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой АБС, обогревом лобового стекла, зеркал и передних сидений. Кроме того, в машине есть кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на сенсорном экране.

Компания рассчитывает начать поставки Lada Vesta более чем в 300 российских дилерских центров в мае, когда будет накоплен запас готовых машин. Ранее сообщалось, что в продажу автомобиль поступит в апреле.

Выпуск модели был приостановлен еще весной 2022 года из-за дефицита импортных комплектующих, возникшего на фоне обострившегося геополитического кризиса. Автомобиль производился в Ижевске, в августе было принято решение о переносе выпуска на основную площадку в Тольятти. Lada Vesta полностью закончились в дилерских центрах страны в начале февраля 2023 года, сообщали представители отрасли.

В последнее время выпуск отечественных автомобилей серьезно затруднен также из-за проблем с лакокрасочными материалами.