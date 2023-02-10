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20:12, 10 февраля 2023Экономика

В России запустили предсерийное производство новой Lada Vesta

В Тольятти запустили предсерийное производство Lada Vesta NG

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

На площадке «АвтоВАЗа» стартовало предсерийное производство обновленной Lada Vesta NG, его запустили президент компании Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Ожидается, что серийный выпуск начнется в марте, а в апреле машины поступят в продажу. В ближайшие месяцы компания продолжит подготовку к запуску полноценного производства, займется настройкой оборудования и организацией логистических схем.

Помимо этого, в 2023 году планируется запустить производственную площадку в Санкт-Петербурге и возобновить производство семейства Largus, а также изготовить опытную партию e-Largus в Ижевске. Компания также рассчитывает развивать другие среднесрочные проекты — семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе Lada Vesta. Их планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов.

Изготовление прежней версии Lada Vesta было приостановлено весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Модель выпускалась в Ижевске, решение перенести производство в Тольятти приняли в августе. К февралю автомобилей этой модели в российских дилерских центрах не осталось.

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Платон Щукин
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