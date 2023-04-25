«АвтоВАЗ» задумался о сборке автомобилей за пределами России

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: компания может запустить сборку новых Lada Vesta в Узбекистане

«АвтоВАЗ» задумался о возобновлении сборки автомобилей за пределами России. Об этом со ссылкой на президента компании Максима Соколова сообщает ТАСС.

Компания может запустить крупноузловую сборку Lada Vesta нового поколения на заводах Узбекистана. Впоследствии она намерена локализовать производство на территории соседней республики, добавил Соколов.

В сентябре 2021 года «АвтоВАЗ» запустил серийную сборку автомобилей Vesta SW и Xray совместно с узбекской компанией Roodell. Производство велось на заводе ADM Jissakh в свободной экономической зоне «Джизак». После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022-го сборка автомобилей в Узбекистане прекратилась.

В 2021 году Lada Vesta была самой популярной машиной среди россиян. За год компания продала 113,7 тысячи таких моделей. В 2022 году продажи упали в четыре раза, до 29 тысяч, и машина стала третьей по популярности. Серийное производство обновленных Lada Vesta NG началось в марте 2023. Модель называют высоколокализованной — объем отечественных комплектующих и сырья в ней достиг 85 процентов. Автомобиль оснащен подушками безопасности, системой АБС, обогревом лобового стекла, зеркал и передних сидений. Кроме того, в машине есть кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на сенсорном экране.

В середине апреля дилеры заявили, что не смогут начать продажи обновленного автомобиля Lada Vesta в срок. Поставки в салоны начнутся только в мае, а старт продаж придется перенести на июнь.

Кроме того, 14 апреля стало известно о дефиците автомобилей Lada, на фоне которого многие дилеры стали завышать на них цены. Самая доступная Lada Granta в базовой версии в дилерских центрах продается почти на 130 тысяч рублей дороже рекомендованной производителем цены (806,9 тысячи в магазине против 678,3 тысячи на сайте). Самая большая разница в цене между рекомендованной и реальной ценой — у автомобиля Lada Vesta Comfort (1,9 миллиона против 1,18 миллиона рублей).