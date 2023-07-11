Володин призвал пересадить депутатов на российские «Москвич» и Lada

Спикер Госдумы Володин призвал пересадить депутатов на качественные российские автомобили

В государственных закупках следует ориентироваться на продукцию российского автопрома, в том числе на нее нужно пересадить депутатов и чиновников. Об этом во время пленарного заседании с участием министра финансов Антона Силуанова при рассмотрении проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2022 год заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».

По его словам, российские автомобили стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые Lada и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке.

Володин уверен, что текущая ситуация лучше предыдущей, так как пришедшие на российский рынок компании разрешают локализацию. «В итоге автомобиль будет отечественный», — подчеркнул спикер ГД.

Он добавил, что в нынешнее время делать иной выбор непозволительно и обратился к Силуанову с вопросом, почему правительство до сих пор не обязало чиновников всех уровней пользоваться отечественными машинами. Министр отметил, что Минфин готов продвигать введение ограничений по локализованности и первым участвовать в закупке отечественных автомобилей. После этого Володин заключил, что видит общей задачей как можно быстрее наполнить парк Госдумы автомобилями «Москвич» и Lada.

Ранее сообщалось, что в Костроме на площадке научного-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» начали выпускать первые в России антиблокировочные (ABS) и «противозаносные» (ESP) системы, которые являются стандартом в современных автомобилях. При этом пока степень локализации составляет 25 процентов, но к 2025-2026 году она может вырасти до 75 процентов.

В начале июля московский автозавод «Москвич» показал новую модель под названием «Москвич 5», которая является копией китайского кроссовера JAC Sihao X6. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) «АвтоВАЗ» представил в качестве новинки кроссовер Lada X-Cross 5, который является копией китайского Bestune T77. Позднее президент компании Максим Соколов объяснил, что на замену эмблемы китайской компании на руле требуется несколько месяцев испытаний, поэтому ее решено было временно сохранить.