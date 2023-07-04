В России показали новый китайский «Москвич»

Autonews: на заводе КамАЗа показали китайский кроссовер JAC в качестве «Москвича 5»

Московский автозавод планирует выпускать под названием «Москвич 5» китайский кроссовер JAC Sihao X6, аналог Toyota RAV4, но без полного привода. Модель впервые показали в России на заводе КамАЗ в Набережных Челнах во время заседания совета директоров предприятия, пишет Autonews.

Оригинал появился в продаже в Китае в 2022 году. Его двигатель идентичен тому, что используется в более компактном кроссовере «Москвич 3», аналоге JAC JS4, который выпускают в России с конца прошлого года. Издание отмечает, что Sihao X6 является самым дешевым в Китае вариантом с автопилотом второго уровня, то есть может держать дистанцию и полосу.

Марка JAC не пользуется особой популярностью в Китае в сегменте легковых автомобилей. В 2021 году ее продажи составили всего 252 тысячи машин, что меньше, чем результат «АвтоВАЗа» в России. Большей частью производитель известен по коммерческому транспорту, в частности, в сегменте легких грузовиков.

В Китае цена на JAC Sihao X6 начинается с миллиона рублей (базовая версия, механическая коробка передач), за автомат и автопилот надо будет отдать 1,7 миллиона. При этом прототип «Москвича 3» на родине стоит порядка 1,1 миллиона рублей. В России его рекомендованная стоимость составляет 1,9 миллиона рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил в качестве новинки кроссовер Lada X-Cross 5, в котором опознали китайский Bestune T77 от концерна FAW, причем на руле даже сохранился оригинальный шильдик. В компании эту информацию не подтвердили, указав, что Lada X-Cross 5 создана «в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров».