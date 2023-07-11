В Минфине заявили о готовности пересесть на российские автомобили

Силуанов: Минфин готов первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей

Минфин готов поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для нужд ведомства. Об этом на заседании Госдумы заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам главы ведомства, сейчас в России для закупок техники существуют ограничения по цене, но не по ее локализованности. При этом для обеспечения государственных потребностей необходимо использовать машины, собранные в России и состоящие из большого количества российских запчастей.

«Мне кажется, здесь нужно и в требованиях по закупке автомобилей тоже с этого начать, вводить соответствующие условия. Мы как Минфин готовы первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей», — подчеркнул Силуанов.

В начале июня российский завод «АвтоВАЗ» продемонстрировал новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta. Удлиненный седан с кожаным салоном и премиальной аудиосистемой стоимостью «существенно выше» двух миллионов рублей позиционировали как машину для бюджетных учреждений и чиновников регионального уровня.

После презентации новой Lada Антон Силуанов заявил, что хочет пересесть на новый российский автомобиль, и призвал остальных чиновников последовать его примеру. Отказаться от зарубежных машин в пользу отечественных стоит также и руководителям унитарных предприятий, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обязать сервисы такси и каршеринга (кратковременной аренды машины с поминутной оплатой) использовать только российские автомобили. Он поручил правительству изучить такую возможность и подготовить отчет к 1 августа.