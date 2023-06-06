Путин предложил использовать в такси и каршеринге только российские автомобили
Путин поручил обсудить использование только российских машин в каршеринге и такси
Президент России Владимир Путин постановил изучить возможность внедрения в сферу такси и каршеринга автомобилей исключительно российского производства. Соответствующее поручение было размещено на сайте Кремля.
Правительству дано указание рассмотреть вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для использования в этих сферах.