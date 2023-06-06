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21:34, 6 июня 2023Экономика

Путин предложил использовать в такси и каршеринге только российские автомобили

Путин поручил обсудить использование только российских машин в каршеринге и такси

Президент России Владимир Путин постановил изучить возможность внедрения в сферу такси и каршеринга автомобилей исключительно российского производства. Соответствующее поручение было размещено на сайте Кремля.

Правительству дано указание рассмотреть вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для использования в этих сферах.

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    Марина Совина
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