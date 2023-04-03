Члены Госсовета предложили меры по изменению промышленной политики

Состоялся семинар-совещание по подготовке заседания Президиума Госсовета

В Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания Президиума Государственного Совета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».

В работе семинара-совещания участвовали члены Государственного Совета Российской Федерации — главы субъектов Российской Федерации, представители администрации президента Российской Федерации, члены правительства Российской Федерации, главы крупнейших российских компаний и руководители научных и образовательных организаций в качестве экспертов. Предметом дискуссий стали вопросы изменения промышленной политики страны для достижения технологического и экономического суверенитета и повышения уровня взаимного доверия государства, бизнеса и общества. Собравшиеся обсудили инициативы по финансовой поддержке промышленных предприятий, предложили варианты стимулирования спроса на российскую продукцию, поговорили о кадровом обеспечении, логистике, экспорте и подискутировали о том, как использовать результаты научных исследований и конструкторских разработок в интересах отечественной промышленности.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, выступившего перед журналистами в перерыве между заседаниями, актуальность Госсовета ни у кого не вызывает сомнений в нынешних условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета. Он рассказал, что, как всегда, подготовку к нему начали с коллегами губернаторами заблаговременно и выработали целый ряд предложений, которые сегодня обсуждаются. «Наш круглый стол — это меры финансовой поддержки, основные потребности предприятий и инвесторов здесь очевидны — это длинные дешевые деньги, это поддержка ниокров», — сообщил Дмитрий Азаров. Он также отметил, что Самарская область предлагает целый ряд решений, направленных на поддержку российской автомобильной промышленности — это и повышение утильсбора, и принятие специальных решений по использованию такси на отечественных автомобилях.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что «кому санкции, а кому возможности». Ивановские предприятия легкой промышленности, по его словам, этими возможностями воспользовались — открыли новые каналы реализации продукции, в том числе онлайн. «Сейчас мы обсуждаем, как сделать так, чтобы эти условия были системными, чтобы системно предприятия легкой промышленности, в том числе, верили в то, что можно инвестировать дальше, спрос будет гарантирован, можно развивать рабочие места», — сообщил Станислав Воскресенский.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что регион подготовил ряд предложений, которые касаются прежде всего совершенствования и повышения эффективности существующих мер мер поддержки и вопросов взаимодействия между промышленными предприятиями и органами власти, институтами развития».

Губернатор Воронежской области Алекандр Гусев работал на семинаре-совещании в группе, занимающейся проблемой кадров в промышленности. Он считает, что для ее решения необходима системность. «Если мы все усилия объединим, и государства, и работодателя, и систем высшего и среднего профессионального образования, тогда эта проблема будет решаться», — уверен Александр Гусев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что для региона важно все, что касается развития промышленности и экспорта с учетом логистических возможностей Кольского полуострова. Он выразил надежду, что все решения, выработанные на семинаре-совещании по поводу поиска новых рынков, формирования инфраструктурных запасов для развития возможностей поставок российской продукции войдут в итоговый перечень.

Итоговые предложения семинара-совещания будут рассмотрены на заседании Президиума Государственного Совета РФ.