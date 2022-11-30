Россиянам предложат автомобиль «Москвич» в качестве такси

Forbes: «Ситимобил» договорился с заводом «Москвич» о поставках автомобилей для такси

Российский онлайн-сервис такси и каршеринга (кратковременной аренды машины с поминутной оплатой — прим. «Ленты.ру») «Ситимобил» предварительно договорился с отечественным заводом «Москвич» о поставках двух тысяч автомобилей в 2023 году. Машины местного производства будут предоставляться таксопаркам и партнерским лизингодателям. Об этом стало известно изданию Forbes.

Пока речь идет только о поставках бензиновых «Москвичей», уточнила PR-директор группы компаний People & People (в структуру входят «Ситимобил», «Грузовичкоф», «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина. В будущем таксопарки также могут предложить россиянам поездки на электрических автомобилях, но от других производителей. К примеру, в такси может появиться электромобиль марки Evolute, под ней в России выпускают локализованные модели китайских компаний.

Представитель завода заявил, что автоконцерн ведет переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга. В настоящий момент конкретные договоренности пока не достигнуты, однако компания рассчитывает на завершение переговоров в ближайшее время.

Московский завод «Москвич», расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, возобновил серийное производство 23 ноября. Компания планирует произвести в текущем году 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими.

Первым автомобилем, который начнут собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3». Новый автомобиль и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта. Стоимость кроссовера может составить от 27 до 33 тысяч долларов (1,6-2 миллиона рублей).