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19:14, 23 ноября 2022Экономика

Стала известна предположительная цена нового «Москвича»

Стоимость нового кроссовера «Москвич 3» может составить 1,6-2 миллиона рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стоимость кроссовера российского производства «Москвич 3» может составить от 27 до 33 тысяч долларов (1,6-2 миллиона рублей). Об этом ТАСС сообщил источник на авторынке.

Собеседник отметил, что россияне заплатят такие суммы за автомобиль без учета скидки по программе льготного автокредитования. Со слов другого источник стало известно, что компания обсуждала предположительную цену на уровне двух миллионов, однако окончательно она пока не была утверждена. Пресс-служба завода «Москвич» стоимость кроссовера пока не называет.

«Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

О том, что московский завод «Москвич», расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, возобновил серийное производство, стало известно 23 ноября. Компания планирует произвести в текущем году 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими. В планы завода на следующий год входит почти стократное увеличение производства — до 50 тысяч обычных автомобилей и до 10 тысяч электрокаров. В 2025 году завод ожидает выпуска 120 тысяч машин, в числе которых будет 25 тысяч электромобилей.

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Мария Грушко
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