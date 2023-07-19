Иномарки чиновников предложили распродать на аукционах

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил распродать иномарки чиновников на аукционах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников. С такой инициативой он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, рассказали РИА Новости представители партии «Новые люди».

Даванков считает, что так следует поступить с автомобилями производства «недружественных» стран, которыми сейчас пользуются госслужащие, депутаты и сенаторы. На вырученные на аукционах средства он предложил закупить машины у российских автоконцернов с долей иностранного участия менее 50 процентов.

Пересадить депутатов и чиновников на российские «Москвич» и Lada ранее уже призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, российские автомобили стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые Lada и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке.

Минфин в ответ на это заявил, что готов продвигать введение ограничений по локализованности и первым участвовать в закупке отечественных автомобилей. Позже сервис SuperJob выяснил, что идею о переводе депутатов на отечественные автомобили поддержали 75 процентов россиян.

В начале июля автозавод «Москвич» показал новую модель под названием «Москвич 5», которая является копией китайского кроссовера JAC Sihao X6. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) «АвтоВАЗ» представил в качестве новинки кроссовер Lada X-Cross 5, который является копией китайского Bestune T77. Позднее президент компании Максим Соколов объяснил, что на замену эмблемы китайской компании на руле требуется несколько месяцев испытаний, поэтому ее решено было временно сохранить.