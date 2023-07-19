Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:11, 19 июля 2023Экономика

Иномарки чиновников предложили распродать на аукционах

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил распродать иномарки чиновников на аукционах

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников. С такой инициативой он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, рассказали РИА Новости представители партии «Новые люди».

Даванков считает, что так следует поступить с автомобилями производства «недружественных» стран, которыми сейчас пользуются госслужащие, депутаты и сенаторы. На вырученные на аукционах средства он предложил закупить машины у российских автоконцернов с долей иностранного участия менее 50 процентов.

Пересадить депутатов и чиновников на российские «Москвич» и Lada ранее уже призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, российские автомобили стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые Lada и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

Минфин в ответ на это заявил, что готов продвигать введение ограничений по локализованности и первым участвовать в закупке отечественных автомобилей. Позже сервис SuperJob выяснил, что идею о переводе депутатов на отечественные автомобили поддержали 75 процентов россиян.

В начале июля автозавод «Москвич» показал новую модель под названием «Москвич 5», которая является копией китайского кроссовера JAC Sihao X6. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) «АвтоВАЗ» представил в качестве новинки кроссовер Lada X-Cross 5, который является копией китайского Bestune T77. Позднее президент компании Максим Соколов объяснил, что на замену эмблемы китайской компании на руле требуется несколько месяцев испытаний, поэтому ее решено было временно сохранить.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

    Жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ приграничного российского региона

    Индию осудили за получение выгоды от санкций против России

    Москвичам анонсировали «черную пятницу» на рынке недвижимости

    Заявление разведки Украины о подрыве склада в Крыму оказалось фейком

    Внешний вид Дженнифер Лопес на снимках папарацци смутил пользователей сети

    Молодой мужчина похудел на 90 килограммов после страшного предупреждения врача

    Переехавшая в Москву из Армении юмористка раскрыла отношение родственников к ней

    Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит

    ВСУ атаковали железнодорожную станцию в приграничном регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости