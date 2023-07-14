Россияне захотели пересадить депутатов на отечественные автомобили

SuperJob: 75 % россиян поддержали идею пересадить депутатов на российские автомобили

Большинство россиян захотели пересадить депутатов на отечественные автомобили. Об этом со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob пишет РИА Новости.

Такую идею поддержали 75 процентов респондентов. Участники опроса надеются, что такой шаг поможет развитию российской автомобильной промышленности. Это будет возможно при условии что машины будут произведены в стране «до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей», заявили россияне.

Примерно 9 процентов граждан не поддерживают подобную инициативу, назвав ее «очередной "маниловщиной"». Среди других прозвучавших комментариев противников идеи — «Пусть, как мы, мучаются с запчастями» и «Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали». Еще 16 процентов опрошенных не определились с ответом.

Среди россиян до 34 лет доля поддержавших идею оказалась меньше, чем среди старшего поколения (68 процентов). При этому владельцы иномарок высказывались за инициативу немного чаще, чем обладатели отечественных авто (78 и 75 процентов соответственно). А больше всего идея заменить автомобили депутатов на российские нашла отклик среди россиян с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (80 процентов).

В опросе SuperJob приняли участие 1600 респондентов.

Ранее о том, что в государственных закупках следует ориентироваться на продукцию российского автопрома, и в том числе пересадить на нее депутатов и чиновников заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, отечественные автомобили стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые Lada и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке.