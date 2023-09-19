Власти заявили об отсутствии волшебной палочки для российского автопрома

Сенатор Тимченко заявил об отсутствии волшебной палочки для автопрома РФ

Пойдя по пути кооперации с западными компаниями в сфере легкового автомобилестроения россияне оказались заложниками ситуации и теперь вынуждены наверстывать упущенное, считает глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Его мнение приводит «Российская газета».

Отвечая на критику «отверточной сборки» китайских машин под отечественными брендами, сенатор объяснил, что «нет волшебной палочки», и отметил необходимость возрождать автопром, раз есть такая возможность. Завод «Москвич» запустили в 2022 году на базе предприятия, принадлежавшего ушедшему из России французскому концерну Renault. Там собирают китайские автомобили JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).

Тимченко напомнил, что в СССР выпускали конкурентоспособные автомобили, а промышленность страны при этом не стеснялась сотрудничать с иностранцами. В пример он привел создание «Жигулей» на основе FIAT.

Также сенатор прокомментировал ситуацию с пересаживанием чиновников на автомобили отечественного производства. Он назвал разумной практику при которой будут постепенно заменяться машины, которые выработали свой ресурс. «Что нам дадут, на том и будем ездить. Поэтому здесь никакого популизма с нашей стороны нет: закупят отечественные машины — будем ездить на них», — сказал Тимченко. Ранее российский президент высказал мнение, что использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество.