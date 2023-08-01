Названа причина подорожания «Москвичей»
Причиной роста цен на автомобили марки «Москвич» является значительное снижение стоимости российского рубля, считает автоэксперт Петр Шкуматов, давший комментарий НСН.
По его словам, собираемые в столице авто поставляются из Китая в виде машинокомплекта, который приобретается за валюту. Из-за негативной курсовой динамики и произошел пересмотр цен на машины. Шкуматов считает, что в перспективе цены на отечественные автомобили могут снизиться. Для этого должен стабилизироваться курс рубля и произойти успешное импортозамещение.
Ранее стало известно, что обновленная цена бензиновой версии кроссовера «Москвич» стартует от 2,2 миллиона рублей, а электрокроссовер «Москвич 3е» можно приобрести по цене от 3,95 миллиона. Модельный ряд в среднем подорожал на 11 процентов.
Завод «Москвич» запустили на базе предприятия, принадлежавшего ушедшему из России французскому концерну Renault. Он проводит сборку китайских автомобилей JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).