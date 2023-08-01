Названа причина подорожания «Москвичей»

Автоэксперт Шкуматов объяснил подорожание «Москвичей» сильным ослаблением рубля

Причиной роста цен на автомобили марки «Москвич» является значительное снижение стоимости российского рубля, считает автоэксперт Петр Шкуматов, давший комментарий НСН.

По его словам, собираемые в столице авто поставляются из Китая в виде машинокомплекта, который приобретается за валюту. Из-за негативной курсовой динамики и произошел пересмотр цен на машины. Шкуматов считает, что в перспективе цены на отечественные автомобили могут снизиться. Для этого должен стабилизироваться курс рубля и произойти успешное импортозамещение.

Ранее стало известно, что обновленная цена бензиновой версии кроссовера «Москвич» стартует от 2,2 миллиона рублей, а электрокроссовер «Москвич 3е» можно приобрести по цене от 3,95 миллиона. Модельный ряд в среднем подорожал на 11 процентов.

Завод «Москвич» запустили на базе предприятия, принадлежавшего ушедшему из России французскому концерну Renault. Он проводит сборку китайских автомобилей JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).