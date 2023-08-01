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12:51, 1 августа 2023Экономика

В России взлетели цены на «Москвичи»

Бензиновый кроссовер «Москвич» в России подорожал до 2,2 миллиона рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обновленная цена бензиновой версии кроссовера «Москвич» стартует от 2,2 миллиона рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» можно приобрести по цене от 3,95 миллиона. Новые цены появились на сайте компании.

Модельный ряд в среднем подорожал на 11 процентов. Ранее цена бензиновой версии автомобиля стартовала от 1,9 миллиона, электрокроссовера — от 3,5 миллиона. В пресс-службе предприятия заявили ТАСС, что не комментируют повышение стоимости.

В начале июня 2023 года «Москвич» уже поднимал цены на автомобили. Стоимость бензинового «Москвича» тогда повышалась на 22 тысячи рублей, «Москвич 3е» вырастал в цене на 58 тысяч рублей.

Завод «Москвич» запустили на базе принадлежавшего ушедшему из России французскому концерну Renault. Предприятие проводит сборку китайских автомобилей JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).

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    Мария Черкасова
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