«Москвич» поднял цены на автомобили

Автозавод «Москвич» повысил стоимость автомобилей на десятки тысяч рублей

Московский автозавод «Москвич» в июне поднял цены на автомобили своего производства на десятки тысяч рублей по сравнению с майским уровнем. Об этом со ссылкой на собственные наблюдения сообщает Autonews.ru.

Бензиновый кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» (двигатель 1,5 литра, механическая коробка передач) подорожал на 22 тысячи рублей, до 1,992 миллиона рублей. Версия с вариатором подорожала на столько же — до 2,057 миллиона рублей, в комплектации комфорт (вариатор и подогрев сидений) стоимость не изменилась — 2,25 миллиона.

Электромобиль «Москвич 3е» вырос в цене на 58 тысяч рублей, до 3,558 миллиона.

В конце мая производитель сообщил, что с начала года ему удалось продать 77 автомобилей «Москвич 3е», из них 69 уже поставлены на учет. До этого «Автостат» утверждал, что на учет поставлены только 35 машин. Машина представлена в 55 дилерских центрах в 25 городах России.

Завод «Москвич» запущен на базе бывшего предприятия Renault, которое перешло под контроль столичных властей после ухода французской компании из России. С января этого года он проводит крупноузловую сборку китайских автомобилей JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).