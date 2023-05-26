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14:26, 26 мая 2023Экономика

«Москвич» опроверг сообщения о продаже всего 35 электрокаров с начала года

«Москвич»: в 2023 году завод продал не 35, а 77 электрокаров

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Завод «Москвич» уточнил количество проданных электрокаров с начала 2023 года. С января по апрель россияне купили 77 кроссоверов «Москвич 3е», со ссылкой на пресс-службу производителя сообщает «Autonews».

Таким образом завод опроверг новость «Автостата» о том, что открывшемуся на месте завода Renault в России производителю удалось реализовать всего 35 электрокаров. Именно столько автомобилей с начала года зарегистрировали в ГИБДД, подсчитали аналитики агентства. По данным самого предприятия, на учет встали уже 69 машин.

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Электрический «Москвич 3е» является перелицованным китайским автомобилем Sehol E40X. Машина представлена в 55 дилерских центрах в 25 городах России, а ее стоимость начинается от 3,5 миллиона рублей. Стоимость электрокара ранее счел «высоковатой» зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Для сравнения, версия автомобиля с бензиновым двигателем обойдется в полтора раза дешевле.

По информации «Автостата», к маю в России купили 587 новых электромобилей отечественного производства (23,7 процента от всего рынка машин с электродвигателем). Лидером продаж стал Evolute i-PRO (379 штук), на втором месте — Evolute i-JOY (173 штуки), а замкнул тройку «Москвич 3е».

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Вячеслав Агапов
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