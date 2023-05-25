К маю в России удалось продать всего 35 электрических «Москвичей»

«Автостат»: к началу мая «Москвич» продал всего 35 электрокроссоверов

За первые четыре месяца 2023 года заводу «Москвич» удалось продать всего 35 электрокроссоверов, подсчитали аналитики «Автостата».

Электрический «Москвич 3е» является перелицованным китайским автомобилем Sehol E40X. Его стоимость начинается от 3,5 миллиона рублей.

В целом к маю в России купили 587 новых электромобилей отечественного производства, или 23,7 процента от общего количества реализованных электрокаров. Лидером продаж стал Evolute i-PRO (379 штук), на втором месте — Evolute i-JOY (173 штуки), а замыкает тройку «Москвич 3е».

Evolute i-PRO является бестселлером среди всех электромобилей в России, однако по общему объему продаж зарубежные электрокары все же опережают отечественные. Так, с января по апрель в стране было продано 834 немецких электрокара, 616 китайских и 389 американских. Они заняли доли рынка в 33,7, 24,9 и 15,7 процента соответственно.

В мае глава Татарстана Рустам Минниханов посетил завод JAC в Китае, где проходил краш-тест модели Refine S3. Оказалось, этот автомобиль вскоре войдет в линейку «Москвича». На китайском рынке JAC Refine S3 появилась еще в 2019 году.