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19:18, 9 января 2024Экономика

Китай пообещал себе стать лидером в одной сфере

Reuters: Китай заявил о лидерстве по поставкам автомобилей за рубеж в 2023 году

Фото: Aly Song / Reuters

Китай по итогам 2023 года обойдет Японию по объемам продаж машин за рубеж и станет крупнейшим в мире автоэкспортером, сообщает Reuters со ссылкой на ассоциацию легковых автомобилей страны.

Обещание лидерства в этой сфере в Китае связали с годовым ростом поставок за рубеж произведенных в стране автомобилей на 62 процента, до 3,8 миллиона новых авто. В то же время Япония с января по ноябрь экспортировала только 3,5 миллиона единиц товара и, отмечается в материале, утратила первую позицию в этой сфере.

Всего Китай в 2023-м продал за рубеж более 5,26 миллиона машин на общую сумму около 102 миллиона долларов, а итоговый объем экспорта японских машин прогнозировался на уровне около 4,3 миллиона.

По данным Nikkei, причиной ожидающейся смены лидера на рынке автоэкспорта стало в том числе укрепление позиций китайского автопрома в России и Мексике, а также рост мировой индустрии электромобилей.

Ранее стало известно, что в 2024 году китайские автопроизводители в совокупности собираются продать в России 1,2 миллиона легковых автомобилей. Как объяснил президент России Владимир Путин, производители машин из этой страны ведут себя очень активно на мировых рынках, тесня местных автопромышленников даже в Европе, в том числе благодаря поддержке правительства страны, которую, например, в Германии своим компаниям не оказывают.

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      Дмитрий Воронин
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