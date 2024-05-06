Экспорт французского коньяка оказался под угрозой из-за действий Китая

Reuters: Франция опасается снижения экспорта коньяка из-за пошлин Китая

Из-за действий Китая, начавшего антидемпинговое расследование, связанное с поставками бренди из Евросоюза, миллионы бутылок французского коньяка могут остаться непроданными на фоне высоких пошлин, пишет Reuters.

В материале отмечается, что коньяку из этой страны грозит повторение судьбы австралийского вина, поставки которого фактически сведены на нет достигшими 218,4 процента пошлинами, хотя еще в 2019 году они оценивались в 1,1 миллиарда долларов.

Акции крупнейших производителей отрасли, таких как Pernod Ricard и Remy Cointreau, уже упали после появления сообщений о расследовании. Теперь там надеются, что французские власти поднимут вопрос во время визита прибывающего в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

В прошлом году Франция экспортировала в Китай около 35 миллионов бутылок коньяка. Аналитики предупреждают, что при худшем сценарии производители будут вынуждены распродавать огромные запасы коньяка по сниженным ценам, поскольку на страну приходится почти 20 процентов коньячного экспорта Франции, в США продажи и так снижаются, а другие рынки относительно малы.

Ранее стало известно о предстоящем в России повышении минимальных цен на водку и коньяк, необходимость которого объяснили борьбой с контрафактом.