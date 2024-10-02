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08:30, 2 октября 2024Экономика

Немецкий автоконцерн призвал не вводить пошлины против китайских машин

BMW призвал власти Германии выступить против пошлин на электрокары из Китая

Фото: Yves Herman / Reuters

Автоконцерн BMW призвал власти Германии выступить против введения высоких пошлин на электрокары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление BMW.

Немецкий производитель выступил против торговой войны с китайскими машинами, чтобы и самому не рисковать потерей важного рынка сбыта. По мнению промышленников, ужесточение тарифов может поставить под угрозу продажи в Китае, если страна примет ответные меры.

«Дополнительные тарифы наносят ущерб глобально активным компаниям в этой стране и могут спровоцировать торговый спор, от которого никто не выиграет», — предупредил главный исполнительный директор BMW Оливер Ципсе.

Представители властей намерены воздержаться от голосования за тарифы до 45 процентов на китайские автомобили. Чтобы не допустить принятия решения, потребуется квалифицированное большинство — 15 государств-членов, представляющих 65 процентов населения Евросоюза.

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В июле руководства Евросоюза в дополнение к существующим десятипроцентным сборам для экспортеров из КНР, ввел пошлины на китайские электромобили. Такую меру объяснили несправедливыми субсидиями для местных производителей со стороны властей Китая.

В министерстве коммерции КНР пообещали принять ответные меры для защиты компаний страны. По итогам переговоров в Брюсселе между министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом ведомство подчеркнуло, что в Китае «всегда осторожно и сдержанно использовали меры экономической поддержки», а также потребовали от властей ЕС предпринять активные шаги для урегулирования ситуации.

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      Вячеслав Агапов
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