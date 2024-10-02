Немецкий автоконцерн призвал не вводить пошлины против китайских машин

BMW призвал власти Германии выступить против пошлин на электрокары из Китая

Автоконцерн BMW призвал власти Германии выступить против введения высоких пошлин на электрокары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление BMW.

Немецкий производитель выступил против торговой войны с китайскими машинами, чтобы и самому не рисковать потерей важного рынка сбыта. По мнению промышленников, ужесточение тарифов может поставить под угрозу продажи в Китае, если страна примет ответные меры.

«Дополнительные тарифы наносят ущерб глобально активным компаниям в этой стране и могут спровоцировать торговый спор, от которого никто не выиграет», — предупредил главный исполнительный директор BMW Оливер Ципсе.

Представители властей намерены воздержаться от голосования за тарифы до 45 процентов на китайские автомобили. Чтобы не допустить принятия решения, потребуется квалифицированное большинство — 15 государств-членов, представляющих 65 процентов населения Евросоюза.

В июле руководства Евросоюза в дополнение к существующим десятипроцентным сборам для экспортеров из КНР, ввел пошлины на китайские электромобили. Такую меру объяснили несправедливыми субсидиями для местных производителей со стороны властей Китая.

В министерстве коммерции КНР пообещали принять ответные меры для защиты компаний страны. По итогам переговоров в Брюсселе между министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом ведомство подчеркнуло, что в Китае «всегда осторожно и сдержанно использовали меры экономической поддержки», а также потребовали от властей ЕС предпринять активные шаги для урегулирования ситуации.