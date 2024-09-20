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09:58, 20 сентября 2024Экономика

В Китае после переговоров пригрозили ЕС ответом в связи с пошлинами на электромобили

В КНР пообещали ответить, если ЕС не отменит повышенные пошлины на электромобили

Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Китая примут ответные меры для защиты компаний страны, если Евросоюз не отменит повышенные пошлины на импортируемые из КНР электромобили, пообещали в министерстве коммерции государства. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление прозвучало после переговоров в Брюсселе между министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. В нем подчеркивается, что в КНР «всегда осторожно и сдержанно использовали меры экономической поддержки», а также говорится, что китайская сторона настаивает, чтобы власти ЕС предприняли активные шаги для урегулирования ситуации.

Домбровскис ранее заявил, что ЕС и Китай договорились пересмотреть ценовые обязательства, касающиеся импорта китайских электромобилей, отметив, что стороны условились приложить максимум усилий для работы над устраивающим всех решением.

В начале июля ЕС в дополнение к существующим десятипроцентным сборам, с которыми в настоящее время сталкиваются экспортеры из КНР, ввел пошлины на китайские электромобили, объяснив их применение результатами расследования по противодействию «незаконным субсидиям», которое продолжалось девять месяцев.

Размер тарифов уже пересматривался, хотя, как ожидается, вступить в силу они должны только в ноябре. В августе их незначительно понизили для китайских компаний (размер стал составлять от 17 до 36,3 процента вместо прежнего интервала в 17,4-37,6 процента), а в сентябре была достигнута договоренность об уменьшении и так более низкой планки для производящихся в КНР Tesla — с ранее озвученных 9 до 7,8 процента (китайским производителям пообещали снижение максимальной планки до 35,3 процента). Отмечалось, что ставки могут и дальше корректироваться «по мере продолжения переговоров между ЕС и соответствующими сторонами и по мере появления новой информации».

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      Дмитрий Воронин
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